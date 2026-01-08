Cotelvo: Corte en el suministro de Agua Potable

COTELVO SERVICIOS comunica que este Jueves 08 de Enero de 2026 desde las 22,00hs y hasta las 06,00hs del día Viernes, se producirá un corte TOTAL en el suministro de agua potable debido a trabajos de limpieza en la red general.



Por este motivo, se recomienda a los usuarios cerrar las llaves de paso domiciliarias, para evitar el ingreso de sedimentos a los tanques de reserva.

