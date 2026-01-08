Santa Fe incorpora tecnología para implementar un sistema de auditorías ambientales inteligentes

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático impulsa la digitalización de procesos para optimizar el control territorial, fortaleciendo la transparencia en la gestión ambiental. “Estamos eliminando el uso de papel, sistematizando la información y reduciendo significativamente los tiempos de gestión”, destacó el ministro Enrique Estévez.

Fue durante la entrega de tablets para tareas de auditoría ambiental en territorio y relevamientos en establecimientos industriales y otras actividades económicas, que enviarán información en tiempo real.

En un avance clave para la modernización de la gestión, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático incorporó dispositivos móviles para el personal de fiscalización y control ambiental. Esta iniciativa forma parte del Programa de Innovación Administrativa Ambiental y apunta a tareas de auditoría más inteligentes, ágiles, transparentes, digitales y eficientes. El objetivo central de este programa es simplificar trámites, reducir plazos y mejorar significativamente el control del cumplimiento de la Ley de Ambiente.



“Se trata es una inversión en transparencia y eficiencia”, aseguró el ministro Enrique Estévez, y agregó que “como dijimos desde el primer día, nuestro objetivo es reemplazar el papeleo de las oficinas para estar presentes en el territorio, monitoreando lo que sucede. Todo esto se alinea con el mandato de gobernanza digital del gobernador Maximiliano Pullaro: estamos eliminando el uso de papel, sistematizando la información y reduciendo significativamente los tiempos de gestión”.

Más tecnología



En este marco, días atrás se llevó a cabo la entrega de tablets a todo el personal de las ciudades de Rosario y Santa Fe que tiene competencia en tareas de fiscalización. Esta iniciativa surge como la continuación de las instancias de capacitación, tanto teóricas como prácticas, que el personal del Ministerio realizó a lo largo del segundo semestre de 2025. El objetivo de estas, realizadas en colaboración con instituciones como Iram y Acumar, es garantizar que cada fiscalizador pueda realizar su labor en el territorio de forma simple y efectiva.



Estos 40 dispositivos portátiles están destinados a tareas de auditoría ambiental en territorio y relevamientos en establecimientos industriales y otras actividades económicas. Su pantalla de 10,1 pulgadas permite la correcta visualización de formularios, planos, registros fotográficos y documentación técnica durante las visitas. Opera con Android 14, lo que asegura compatibilidad con aplicaciones oficiales, sistemas de carga de datos en línea, georreferenciación, captura de imágenes y firmas digitales, manteniendo estándares actuales de seguridad y estabilidad del sistema.



La conectividad móvil permite la transmisión y carga de información en tiempo real desde campo, reduciendo la necesidad de registros en papel, evitando reprocesos y mejorando la trazabilidad de las actuaciones administrativas. Su formato portátil facilita el trabajo en terreno y agiliza los procesos de fiscalización, control y reporte ambiental.

Resultados concretos de la Innovación

El Programa de Innovación Administrativa del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, que se enmarca en las ya demuestra resultados tangibles en la simplificación de trámites. La categorización ambiental digital y la Licencia Ambiental Digital son procesos 100 % digitales que ha transformado trámites de antes de moraban hasta 10 años en procesos que se pueden resolver en pocos días. Durante este 2025 ya se registraron más de 3 mil categorizaciones, sextuplicando lo alcanzado en el año 2023.



De esta manera el Ministerio busca lograr procesos más rápidos y reglas más claras para el sector productivo y el fortalecimiento de controles y simplificación de trámites para profesionales, reflejando una gestión que entiende al ciudadano y prioriza el control territorial.