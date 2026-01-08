Villa Ocampo: Cronograma de recolección de ramas

La Municipalidad de Villa Ocampo recuerda a los vecinos el cronograma vigente de recolección de ramas, con el objetivo de mantener el orden, la limpieza y el correcto funcionamiento del servicio en toda la ciudad.

Sector 1 – Bv. Sarmiento hacia el Este

Se sacan: última semana del mes

Se retiran: del 1° al 15 de cada mes

Sector 2 – Bv. Sarmiento hacia el Oeste

Se sacan: segunda semana del mes

Se retiran: del 15 al 30 de cada mes

Horarios de recolección

Primavera – Verano: de 6:00 a 12:00 hs y de 14:00 a 18:00 hs

Otoño – Invierno: de 6:30 a 12:30 hs y de 14:00 a 18:00 hs

Se solicita a los vecinos respetar las fechas y sectores establecidos, sacando las ramas únicamente en los períodos indicados, para facilitar la tarea del personal municipal y optimizar el servicio.

El compromiso de cada ciudadano es fundamental para seguir construyendo una ciudad más limpia, ordenada y sostenible.