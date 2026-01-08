Villa Ocampo: Grilla artística de la 13ª Fiesta Nacional de los Humedales Jaaukanigás

La Municipalidad de Villa Ocampo informa la grilla de artistas confirmados para la 13ª Fiesta Nacional de los Humedales – Jaaukanigás, uno de los eventos culturales, turísticos y ambientales más importantes de la región, que se desarrollará en la ciudad durante el mes de febrero.

En esta nueva edición, el escenario principal contará con una destacada propuesta musical que combina artistas de proyección nacional, regional y local, ofreciendo espectáculos para todos los gustos y edades.

Los artistas confirmados son:

Matías Valdez, desde Uruguay, con su show en vivo

Los Paisanos

Efecto Residual

Flor del Irupé

Neconac’tá

Cairos



Además de los espectáculos musicales, la Fiesta Nacional de los Humedales Jaaukanigás incluirá una amplia agenda de actividades para toda la familia, entre las que se destacan la 9ª Feria de la Empanada de Pescado, la 8ª Expo Turismo, circuitos ecoturísticos, paseo gastronómico, la tradicional Feria Ocampense, paseo de artesanos y emprendedores rurales, locales y regionales, y un sector destinado a vendedores ambulantes.

La Fiesta se consolida año tras año como un espacio de encuentro que pone en valor la identidad cultural, la biodiversidad y la riqueza natural del sitio Ramsar Jaaukanigás, promoviendo el turismo sostenible y el desarrollo local.

Desde la organización se invita a vecinos y visitantes a participar y disfrutar de una celebración que combina música, naturaleza, gastronomía y cultura, reafirmando a Villa Ocampo como ciudad anfitriona de los humedales.