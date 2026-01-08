Villa Ocampo: Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria en Hogar de Ancianos San José

La Asociación Cooperadora del Hogar de Ancianos San José de la ciudad de Villa Ocampo informa y convoca a todos sus asociados a participar de la Asamblea General Extraordinaria, que se llevará a cabo el viernes 23 de enero de 2026, a las 20:00 horas, en las instalaciones del Centro Comercial.



El encuentro tiene como objetivo avanzar en el proceso de normalización institucional y en la renovación de autoridades, aspectos fundamentales para el fortalecimiento y la continuidad de la labor que desarrolla el Hogar de Ancianos San José en la comunidad.



Durante la asamblea se tratará el siguiente Orden del Día:

– Lectura de la resolución de normalización.

– Designación de dos asociados para la firma del acta, conjuntamente con el delegado normalizador.

– Consideración del proyecto de reforma del Estatuto, en caso de que así lo estipule la resolución de normalización.

– Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Directiva y del órgano de fiscalización.

– Consideración del estado de situación patrimonial.



Desde la institución se destaca que la participación de los asociados resulta clave y necesaria para acompañar este proceso y para contribuir activamente al futuro del Hogar de Ancianos San José, una entidad de profundo valor social para la ciudad.