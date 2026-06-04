Villa Ocampo: Se conmemoró el Día Nacional del Bombero Voluntario con un acto homenaje

El pasado martes 2 de junio se llevó a cabo el Acto Conmemorativo por el Día Nacional del Bombero Voluntario , una jornada cargada de emoción, reconocimiento y gratitud hacia quienes diariamente brindan servicio y protección a la comunidad con compromiso y vocación.

La ceremonia reunió a integrantes del Cuerpo Activo, miembros de la Comisión Directiva, autoridades, familiares y vecinos , quienes acompañaron este homenaje en honor a los hombres y mujeres que integran la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa Ocampo.

Durante el acto se realizó el ingreso de las banderas de ceremonia y posteriormente el cambio de abanderados y escoltas, destacando el compromiso, la responsabilidad y la conducta ejemplar de los integrantes distinguidos. Además, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y de la Marcha Nacional del Bombero Voluntario, símbolo de identidad y vocación de servicio de los cuerpos bomberiles del país.

En el marco de la ceremonia también se entregaron reconocimientos por años de servicio a integrantes del Cuerpo Activo, distinguiendo la trayectoria y dedicación de quienes cumplen una década al servicio de la comunidad.

Asimismo, se concretaron ascensos dentro de la institución, reconociendo el esfuerzo, la capacitación permanente y el compromiso asumido por los bomberos voluntarios en el desempeño de sus funciones.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el reconocimiento especial al señor Tito Pagura, por sus 25 años de servicio en la Comisión Directiva de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa Ocampo , destacando además su trayectoria como Jefe del Cuerpo Activo, Presidente de la Asociación y Presidente de la Regional 2 de Bomberos.

Las palabras alusivas estuvieron a cargo del Vice Presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa Ocampo, señor Abelardo Cian, quien destacó la importancia de la vocación de servicio, el trabajo en equipo y el acompañamiento permanente de la comunidad hacia la institución.

La jornada concluyó con un cálido aplauso para todos los bomberos voluntarios y un tradicional vino de honor compartido entre los presentes, renovando el reconocimiento y agradecimiento hacia quienes dedican su vida al servicio de los demás.