Las Toscas: Provincia y Municipio articulan políticas de igualdad y género

La Municipalidad de Las Toscas recibió este miércoles 7 de enero la visita institucional de la directora provincial de Igualdad y Género, Pamela Rocchi, dependiente del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia de Santa Fe.

La jornada de trabajo fue encabezada por el intendente Iván Sánchez, acompañado por la diputada provincial Charo Mancini y la secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad, Mayra Gómez.

Durante el encuentro se llevó adelante la firma de un convenio provincial con la Asociación “Sueños de Libertad”, fortaleciendo el trabajo conjunto en políticas públicas de inclusión, igualdad y acompañamiento social.

Asimismo, se dialogó sobre los diferentes programas provinciales que se prevé implementar en la ciudad a través de la Dirección Provincial de Igualdad y Género, y se realizó la presentación de los equipos de trabajo de la región, promoviendo una articulación territorial más cercana y efectiva.

En este marco, también se compartió un balance del trabajo que se viene desarrollando en la Casa de la Inclusión – Punto Violeta, destacando las acciones realizadas y los desafíos proyectados para continuar fortaleciendo el abordaje integral de situaciones de violencia y promoción de derechos en la comunidad.

Desde el Gobierno Municipal se valoró positivamente la visita y el acompañamiento de la Provincia, reafirmando el compromiso de seguir construyendo políticas públicas con perspectiva de igualdad, inclusión y cercanía territorial.