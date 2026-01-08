Santa Fe avanza con dos puertos estratégicos para el desarrollo del norte provincial

El Gobierno de la Provincia impulsa la planificación y recuperación de los puertos Villa Ocampo y Reconquista, con obras para transformar la logística regional. “Por iniciativa del gobernador Maximiliano Pullaro, estamos avanzando en la construcción de infraestructura para robustecer al norte como un eje logístico y ganar competitividad en materia productiva”, aseguró el ministro Gustavo Puccini.

Con el objetivo de analizar el rol del puerto local y su proyección en el marco del desarrollo productivo del norte santafesino, el ministro de Desarrollo Productivo del Gobierno de la Provincia, Gustavo Puccini, encabezó una reunión de trabajo en la ciudad de Villa Ocampo. El encuentro, que reunió a autoridades provinciales, municipales y legislativas, marcó un paso más en la política integral de recuperación y planificación portuaria que impulsa la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.



“Estamos avanzando en la construcción de infraestructura para robustecer al norte como un eje logístico y ganar competitividad en materia productiva. Junto al gobernador Pullaro definimos avanzar con una mirada integral sobre los puertos del norte. Tenemos la firme decisión de avanzar con recuperar este puerto. Nuestro objetivo es ordenar, planificar y dar previsibilidad para que la inversión privada llegue y se traduzca en trabajo local, industria y producción», señaló Puccini.



La reunión hizo eje en el potencial del puerto y su proyección a partir de las nuevas obras viales y de puentes que transformarán la conectividad de la región. Se avanzó en la definición de un perfil claro y un modelo de gobernanza capaz de garantizar inversiones reales, reconociendo además la localización estratégica de Villa Ocampo y su complementariedad con Reconquista. El acuerdo incluyó el inicio de estudios técnicos, la definición institucional y el ordenamiento de tierras, pasos concretos hacia un desarrollo sustentable y planificado.



Desarrollo y sustentabilidad

El ministro estuvo acompañado por el secretario de Cooperación, Cristian Cunha, y el subsecretario de Transporte y Logística, Jorge Henn. Cunha destacó la importancia de articular esfuerzos interministeriales remarcando que “el puerto involucra a varias áreas de gobierno, desde Obras Públicas hasta Ambiente y Cambio Climático, y requiere una mirada integral que garantice sustentabilidad y desarrollo”.



Por su parte, Henn agregó que la reactivación del Puerto de Villa Ocampo es una decisión logística estratégica ya que “amplía la red portuaria, reduce costos de transporte y permite integrar a la región a un sistema más eficiente, federal y competitivo”.



Finalmente, el intendente Cristian Marega valoró que la iniciativa “implica el desarrollo de todo el norte santafesino”.



Además, Puccini remarcó que los puertos del norte son herramientas para el desarrollo productivo, y posibilitaran generación de empleo e integración territorial. “La decisión política de ordenarlos, planificarlos y articularlos con la Hidrovía Paraná–Paraguay marca un rumbo claro: transformar al río en motor de crecimiento y al norte santafesino en protagonista del futuro provincial y nacional”.

Reconquista: consolidación institucional

Asimismo, el Gobierno Provincial presentó las nuevas oficinas del Ente Administrador del Puerto de Reconquista, reafirmando el proceso de recuperación y proyección estratégica de este nodo clave.

El titular de la cartera productiva lo sintetizó explicando que “lo que estamos haciendo en Reconquista es una muestra concreta de cómo entendemos el desarrollo productivo: ordenar, invertir y planificar. Lo dotamos de infraestructura institucional, fortaleciendo la capacidad de gestión y priorizando el desarrollo productivo. Es una decisión política de poner a los puertos del norte en la agenda central de la provincia”.



El presidente del Ente, Juan Carlos López Candioti, remarcó la recuperación de la pasarela ganadera y la reactivación del astillero, que hoy presta servicios de reparación y proyecta la construcción de barcazas, consolidando la capacidad productiva del puerto.