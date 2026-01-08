Michlig y González realizaron gestiones en reparticiones provinciales junto a José L. Sánchez de Villa Trinidad

Este miércoles 7 de enero, en la ciudad de Santa Fe, el senador Felipe Michlig y el diputado Marcelo González junto al presidente comunal de Villa Trinidad, José Luis Sánchez, realizaron numerosas gestiones en cinco áreas del gobierno provincial a los fines de evaluar y agilizar proyectos en beneficio del desarrollo comunitario de esa localidad.

Las actividades se desarrollaron en la Secretaría de Municipios y Comunas, en el ministerio de educación, la Dirección Provincial de Vialidad, en la secretaría de Viviendas y urbanismo, y por último en el ministerio de Salud, en donde la ministra Ciancio anunció la entrega -en los próximos días- de un ambulancia de alta complejidad para el Samco de Villa Trinidad.

Acompañamiento permanente

El Senador Michlig explicó que «este acompañamiento ante los organismos provinciales a los mandatarios municipales y comunales del departamento San Cristóbal, es una metodología de trabajo permanente que tenemos junto al diputado González, principalmente a los que están empezando mandatos nuevos».

Asimismo agregó que “agradecemos a todos los funcionarios de cada área del gobierno provincial que conduce Maximiliano Pullaro por compromiso y satisfactorio grado de respuesta».

Municipios y Comunas



A primera hora, las autoridades territoriales fueron recibidos por el Secretario de Municipios Horacio Ciancio y el director centro – norte, Marcelo Airaldo, con quienes abordaron aspectos de la instrumentación del Programa de Obras Menores, Brigadier y Promudi.

“Nos llevamos información y respuestas muy valiosa para el mejor aprovechamiento de programas provinciales, particularmente para avanzar en la recuperación del parque automotor comunal, que hoy es una prioridad absoluta, empezando por tener un nuevo camión de recolección de residuos”, indicó José Luis Sánchez.

Ministerio de Educación



En la cartera de Educación fueron recibidos por la Secretaría de Educación Carolina Piedrabuena y la Secretaría de Gestión de Recursos Florencia González, encontrándose presente también la secretaria de cultura de la Comuna de Villa Trinidad Alejandra Zuazquita.

En la oportunidad se evaluó como tema principal, los alcances del convenio del Programa “Mil Aulas” para la construcción de un aula nueva en la Escuela N° 268 Martín Miguel de Guemes, para lo que se ultimaron los detalles para su agilización.

Asimismo, los legisladores repasaron la nómina de aulas inauguradas y las que están próximas a ser inauguradas de cara al inicio del ciclo lectivo 2026.

Dirección de Vialidad Provincial



En la DVP la comitiva del departamento San Cristóbal fue recibida por el Administrador de Vialidad Provincial, Ing. Pablo Seghezzo y el Subadministrador Zona Norte, Arq. Sergio Cardozo, con quienes se evaluaron temas regionales y otros distritales.

En tal sentido, se planteó la necesidad de remover un acceso con alcantarilla en la curva sobre RP 39 para reubicar a unos 200 metros. También se evaluaron programas provinciales para avanzar con el mejorado de la red de caminos rurales del distrito Villa Trinidad.

Viviendas y Hábitat



En la secretaría de Viviendas y Hábitat la comitiva fue recibida por su titular Lucas Crivelli y el sec. de planeamiento Pablo Avalos, quienes informaron sobre las distintas alternativas habitacionales que desarrolla el organismo.

En particular se evaluó la factibilidad de que la comuna cuente con terrenos que pueda ceder para que se puedan implementar planes habitacionales futuros. También Crivelli informó sobre la mecánica del Programa Nido que “viene funcionando exitosamente a nivel provincial”.

Ministerio de Salud



Allí mantuvieron una reunión de trabajo con la ministra de Salud, Silvia Ciancio, el secretario de Logística Integrada y Articulación de Redes Jorge Stettler y el Subsecretario de Gestión Territorial de Salud – Centro – Norte, Leonardo Martínez.

En la oportunidad, la ministra Silvia Ciancio confirmó que -a partir del proceso de renovación integral de unidades sanitarias encarado por la administración provincial que encabeza el Gobernador Maximiliano Pullaro- “fue asignada una ambulancia de alta complejidad para la localidad de Villa Trinidad”, la cual arribará al Samco local en los próximos días.



“De esta manera estamos dando respuesta a las gestiones realizadas por Felipe y Marcelo para cubrir una necesidad puntual como la de Villa Trinidad, como también lo venimos haciendo en distintas localidades del departamento San Cristóbal”, remarcó la ministra.

“Se trata de una Peugeot Boxer, modelo 2025, con poco más de 30.000 kilómetros, totalmente equipada, que permitirá optimizar de manera significativa la atención de emergencias y los traslados sanitarios, reforzando la capacidad operativa del SAMCo” agregó Stettler.