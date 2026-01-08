CODESELT: Visita de autoridades provinciales

En la tarde del martes 6 de enero, en la Planta de Agua Potable de CODESELT, recibieron la visita de funcionarios del Ministerio de Obras Públicas.

Las autoridades provinciales que asistieron fueron la Ing. Vilma Olivieri, Subsecretaria de Agua y Saneamiento; el Dr. Abel Seibenhaar, Director Provincial de Agua y Saneamiento; la Ing. Daniela Bruno, Directora de Estudios y Proyectos de la Secretaría de Agua y Saneamiento; el Tec. Rodrigo Berzero, Director de obras de Agua y Saneamiento; acompañados por autoridades locales, siendo éstos el Intendente Tec. Ivan Sanchez; el Secretario de Planificación y Desarrollo Territorial Ing. Daniel Molina y el Subsecretario de Obras Públicas Arq. Alejandro Benseñor.



El motivo de la visita era conocer los avances de la obra de ampliación de la capacidad de la planta de agua potable. Se le informó a los funcionarios que se encuentra en etapa de rendición el tercer desembolso, y que resta el cuarto y último por alrededor de 61 millones de pesos, pero que debido a la demora en el ingreso de los fondos los mismos serán insuficientes para concluir la obra, estimando un faltante de 40 a 50 millones de pesos. La Ing. Olivieri comentó que lamentablemente este tipo de financiamiento no tiene ajuste por pérdida del poder adquisitivo de la moneda, por lo que habría que ver otras posibilidades de financiamiento.