Leptospirosis: Provincia recuerda las medidas de prevención

Ante la confirmación por laboratorio de la causa de fallecimiento de un hombre de 29 años con domicilio en Las Toscas, desde el Ministerio de Salud de la Provincia se definieron medidas preventivas.

El Ministerio de Salud de la Provincia informó que se presentó un caso fatal de leptospirosis. Se trata de un hombre de 29 años, con domicilio en Las Toscas, que comenzó con síntomas el 29 de diciembre (fiebre, dolor de cabeza, articular, muscular, abdominal, náuseas y vómitos). Realizó una consulta en el Samco local el 31 de diciembre y el 2 de enero requirió internación en el Hospital Central de Reconquista, donde falleció el martes 6. En el proceso de atención se solicitaron muestras que se derivaron al Laboratorio Central de Santa Fe, con resultado positivo para leptospirosis confirmado este jueves.

Con la sospecha del caso, desde la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud se comenzó a trabajar conjuntamente con el área de Zoonosis, la Región de Salud – Nodo Reconquista y la Municipalidad para las acciones que corresponden al diagnóstico de situación ambiental.

En lo que respecta a la situación epidemiológica provincial, durante el año 2025, en la provincia de Santa Fe se confirmaron 24 casos de leptospirosis, de los cuales se registraron 5 personas fallecidas: 2 del Departamento Belgrano, 1 de San Martín, 1 de Departamento Rosario y el joven de Las Toscas, Departamento General Obligado, que por la fecha de inicio de síntomas se incluye como caso en este período.

Qué es y cómo se previene

La leptospirosis es una enfermedad bacteriana que afecta a animales y a humanos. La bacteria se denomina leptospira, un microorganismo con forma de espiral del cual existen varias especies. Las ratas son los principales reservorios de la enfermedad y eliminan las leptospiras por orina, contaminando el medio ambiente. Los animales domésticos más afectados son los perros, bovinos, porcinos y equinos.

Quienes tienen riesgo de enfermarse, son las personas que han estado en zonas inundadas, o que en actividades recreativas y/ o laborales se sumergen en agua de arroyos, lagunas, zanjas y fundamentalmente en agua estancada. Es posible adquirir esta enfermedad por contacto de la piel o mucosas con barro, suelos y materiales húmedos (escombros, basura), contaminados con orina de animales. Por lo tanto, se debe evitar la inmersión en aguas, tanto de pozos como aguas estancadas, que puedan estar contaminadas con orina de animales. Además, se sugiere no caminar sin calzado en el barro, charcos o pantanos, mantener patios y terrenos libres de basura, escombros, leña, controlar la presencia de roedores en las viviendas y alrededores.

En cuanto a los síntomas, la leptospirosis se caracteriza por un cuadro similar a una gripe, con fiebre acompañada de escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares y malestar general. A veces puede presentarse con formas complicadas y graves (respiratorias, digestivas, neurológicas). Ante la presentación de estos síntomas, se sugiere realizar la consulta en el centro de salud o en el Hospital más cercano.