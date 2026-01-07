Villa Ocampo: Se realizará un encuentro Infantil de Vóley en el Club ARNO

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a participar del Encuentro Infantil de Vóley, una propuesta deportiva pensada para promover el juego, el aprendizaje y la diversión a través del trabajo en equipo.

La actividad está destinada a niñas y niños de la categoría Sub 13, en rama femenina y masculina, y se desarrollará los días 19 y 21 de enero, en el horario de 18:00 a 21:00 horas, en las instalaciones del Club ARNO. Los equipos deberán conformarse con listas de hasta 10 integrantes.

Para inscripciones y mayor información, los interesados pueden comunicarse al 3482 508950.

El encuentro busca generar un espacio de integración, participación y formación deportiva, fomentando valores como el compañerismo, el respeto y el disfrute del deporte desde edades tempranas.

Desde el área de Deportes se continúa impulsando este tipo de iniciativas que fortalecen el desarrollo integral de niños y niñas, promoviendo hábitos saludables y el acceso al deporte como herramienta de inclusión y encuentro comunitario.