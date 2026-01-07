Nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados: qué saber para no perder el beneficio

Desde el 1 de enero está en vigencia un nuevo régimen nacional de subsidios a la energía. Conocer cómo funciona y cómo inscribirse es clave para que la ciudadanía pueda ejercer plenamente sus derechos.

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe informa a la población que, desde el 1° de enero de 2026, se encuentra vigente en todo el país el nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), implementado por el gobierno nacional. Este nuevo régimen reemplaza programas anteriores, como la segmentación por niveles y el Programa Hogar, y alcanza a los siguientes servicios: energía eléctrica, gas natural por red, gas propano indiluido por redes y garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) de 10 kg.

Desde la Defensoría del Pueblo se remarca la importancia de que la ciudadanía conozca en detalle el funcionamiento del SEF, los requisitos de acceso y el procedimiento de inscripción, ya que se trata de información fundamental para hacer valer los derechos como usuarios y usuarias de servicios públicos esenciales.

¿Quiénes pueden acceder?



Pueden acceder a los Subsidios Energéticos Focalizados los hogares cuyos ingresos netos totales (considerando a todos los integrantes) sean menores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, lo que equivale a 3.771.987,09 pesos según los últimos valores publicados por el Indec.

Asimismo, podrán ser incluidos hogares que superen ese umbral de ingresos cuando se verifique alguna de las siguientes situaciones: existencia de un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD), percepción de Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur o presencia de un Certificado de Vivienda emitido por el Renabap.

Beneficios previstos



De acuerdo con la nueva normativa, para el caso de la energía eléctrica, quienes accedan al beneficio recibirán un subsidio del 50 % sobre el consumo base durante todo el año. En este caso se fija un tope al bloque subsidiado de 300 kWh en los meses de altos consumos (enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto, diciembre) y de 150 kWh en los meses templados de menor consumo eléctrico (marzo, abril, septiembre, octubre, noviembre).

En lo que respecta al gas por redes (natural o propano indiluido), el subsidio es del 50 por ciento en los meses de mayor consumo (de mayo a septiembre), sin bonificación en meses de baja demanda.

Mientras que para las garrafas de 10 kg, el subsidio del 50 por ciento se aplicará como descuento en la compra, utilizando medios de pago virtuales. El consumo subsidiado es equivalente a una garrafa por mes, que ascenderá a dos garrafas en los meses de más frío (mayo a septiembre).

Asimismo, durante enero de 2026 se prevé que la Secretaría de Energía aplique una bonificación extraordinaria del 25 por ciento tanto para luz como para gas, que irá disminuyendo de manera progresiva a lo largo del año.

¿Cómo y dónde inscribirse?



Es importante destacar que quienes ya estaban inscriptos en el Rase no deben realizar el trámite nuevamente, ya que los datos migran de forma automática al nuevo registro. No obstante, pueden actualizar los formularios en caso de que fuera necesario. Y la recomendación es siempre chequear que las personas chequeen que los datos estén cargados, para poder así ejercer sus derechos.

Por su parte, las personas usuarias de garrafas o beneficiarias del Programa Hogar sí deben inscribirse en el nuevo ReSEF para continuar recibiendo el subsidio.

La inscripción se realiza a través del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), disponible en el sitio oficial del Estado Nacional: www.argentina.gob.ar/subsidios

Para completar el formulario se solicita:

* Número de medidor y/o número de cliente o servicio (figura en la factura).

* DNI vigente de los integrantes del hogar.

* Número de CUIL de cada integrante mayor de 18 años.

* Dirección de correo electrónico personal.

* Información sobre ingresos familiares y servicios utilizados.

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe recuerda que el acceso a la información clara y oportuna es un derecho fundamental, y que conocer las condiciones del nuevo sistema de subsidios resulta indispensable para evitar exclusiones indebidas, realizar reclamos y garantizar el acceso equitativo a los servicios públicos.

Ante dudas o dificultades, los ciudadanos pueden acercarse a las sedes de la Defensoría del Pueblo o comunicarse a través de sus canales oficiales para recibir asesoramiento y orientación.