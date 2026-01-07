Villa Ocampo: Accidente de tránsito

El martes 06 de enero de 2026, siendo las 18.10 horas, personal de la Comisaría 4ta. tomó intervención en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de calles Dr. Farran y Güemes de la ciudad de Villa Ocampo.

Por causas que se tratan de establecer, se vieron involucrados una motocicleta Corven Energy 110 c.c., guiada por un vecino de esta ciudad, y un automóvil Renault Mégane, conducido por un hombre mayor de edad, domiciliado en Villa Ocampo.

Como consecuencia del siniestro, el conductor del birrodado fue trasladado en una unidad sanitaria al Hospital Central para su atención médica.