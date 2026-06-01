Las Toscas: Dos motociclistas resultaron heridos tras un choque con una camioneta

El accidente ocurrió en la intersección de calles 21 y 4. Los ocupantes de la motocicleta fueron trasladados al Samco local para recibir atención médica.

Personal de la Comisaría 5ta. de la U.R. IX Las Toscas intervino en un accidente de tránsito ocurrido durante la noche del 31 de mayo de 2026, alrededor de las 20:40 horas, en la intersección de calles 21 y 4.

Por causas que son materia de investigación, colisionaron una camioneta Ford Ranger de color negro, conducida por un hombre mayor de edad, y una motocicleta Kawasaki 300 de color verde, guiada por un joven mayor de edad, quien viajaba acompañado por Ignacio Robledo, de 25 años.

Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes del birrodado sufrieron lesiones y fueron asistidos por personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que los trasladó al Samco local para recibir atención médica.

Las actuaciones quedaron caratuladas como lesiones culposas en accidente de tránsito, mientras continúan las diligencias para establecer la mecánica del siniestro.