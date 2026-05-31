Villa Ocampo: Motociclista herido tras chocar contra un camión estacionado

El accidente ocurrió en la intersección de calles Spontón y Fray Luis Beltrán. El conductor de la moto debió ser trasladado al hospital local.

En la noche del 30 de mayo de 2026, alrededor de las 20:15 horas, personal de la Comisaría 4ta. de la U.R. IX Villa Ocampo intervino en un accidente de tránsito registrado en la intersección de calles Spontón y Fray Luis Beltrán.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos acudieron al lugar tras un llamado telefónico que alertaba sobre el siniestro. Una vez allí, se entrevistaron con un hombre mayor de edad, quien manifestó que circulaba a bordo de una motocicleta Corven Energy 110 c.c., acompañado por un menor de edad, cuando por circunstancias que se investigan terminó impactando contra un camión que se encontraba estacionado.

Como consecuencia del choque, el conductor del birrodado resultó lesionado y fue trasladado por una unidad sanitaria al Samco local para recibir atención médica.

Las actuaciones continúan para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.