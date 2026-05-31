Villa Ocampo: Una mujer fue aprehendida por herir con un cuchillo a su hermana

El hecho ocurrió durante un conflicto familiar en barrio Cáritas. La víctima debió ser trasladada al hospital local.

Durante la madrugada del 31 de mayo de 2026, alrededor de la 1:00, personal del Comando Radioeléctrico de Villa Ocampo brindó colaboración a efectivos de la Comisaría 4ta. en un procedimiento realizado en una vivienda de calle Juan de Garay al 1400, en barrio Cáritas.

La intervención se produjo a raíz de un desorden familiar. Al arribar al lugar, los uniformados constataron que una mujer había resultado lesionada con un arma blanca durante una discusión.

Como resultado del procedimiento, una vecina de la ciudad fue trasladada en calidad de aprehendida por el delito de lesiones leves, al ser señalada como la presunta autora de la agresión contra su hermana.

La víctima recibió asistencia médica y fue trasladada al hospital local para su atención.

Además, los efectivos secuestraron un cuchillo tipo Tramontina que habría sido utilizado durante el incidente.

Del hecho fueron informados el fiscal de turno y la defensa, quienes dispusieron las actuaciones judiciales correspondientes.