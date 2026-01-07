Prevención del Dengue: Comenzaron las acciones territoriales en los barrios de Las Toscas

La Municipalidad de Las Toscas informa que en la mañana del 7 de enero se iniciaron las actividades de promoción y prevención del dengue en los distintos barrios de la ciudad, mediante un trabajo articulado entre el SAMCO Las Toscas, el equipo de Atención Primaria de la Salud y la Secretaría de Desarrollo Humano.

Las acciones comprenden visitas domiciliarias y charlas informativas, que se desarrollan de acuerdo a un cronograma previamente establecido en cada barrio, con el objetivo de fortalecer la prevención y el cuidado de la salud comunitaria.



Durante los recorridos, además, se brindan recomendaciones sobre el descacharrado en cada domicilio, una medida fundamental para evitar criaderos del mosquito transmisor del dengue y prevenir la proliferación de roedores y otras plagas.

Desde el Municipio se recuerda que la prevención es una responsabilidad compartida, y se destaca la importancia del compromiso de cada vecino y vecina para reducir los riesgos y proteger la salud de toda la comunidad.