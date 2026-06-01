Salvador Di Stefano: Riesgo país bajando los 500 puntos

Por Salvador Di Stefano

La mejora de indicadores en la economía local, sumado a un contexto internacional más favorable, hacen que Argentina muestre una mejora sustancial en sus indicadores financieros.

Los mercados internacionales están lentamente queriendo volver a la normalidad. El petróleo se encamina a ubicarse por debajo de los U$S 90 el barril, con grandes expectativas de que se acuerde la paz entre Estados Unidos e Iran, y esto permita la apertura del estrecho de Ormuz, lo que dejaría habilitada la logística para volver a darle liquidez a los mercados energéticos.

El impacto se sentirá en las empresas petroleras que comenzaran a descontar menores ingresos a futuro, por un barril con precios en declive. Esto traería aparejado un descenso de la inflación esperada a escala global, y un segundo semestre con más actividad a escala global. La tasa de retorno de los bonos de tesorería americanos debería volver a niveles por debajo del 4,0% anual, lo que sería una gran noticia para el mundo emergente.

La Argentina logro atraer más capitales en medio del conflicto bélico, el gobierno dotó de seguridad jurídica a los proyectos de inversión en petróleo, gas y minería, lo que atrajo a muchísimos inversores, con una estructura impositiva de similares características a la de las naciones con las cuales competimos, gracias a la aprobación del RIGI (régimen de Incentivos de Grandes Inversiones)

El Banco Central comenzó a comprar dólares en cantidades importantes, en los primeros 5 meses del año compró cerca de U$S 10.000 millones que era la meta anual, producto de las liquidaciones de Obligaciones Negociables de empresas, Bonos Provinciales, exportaciones e inversiones de los RIGI.

Es muy probable que para el 30 de junio del año 2026 las reservas brutas se ubiquen en torno de los U$S 50.000 millones, las exportaciones de los primeros 6 meses del año rondarán una cifra similar, se espera para todo el año 2026 U$S 100.000 millones, y un saldo de balanza comercia superior a los U$S 20.000 millones. Podríamos no tener déficit de cuenta corriente, quedarán refinanciadas todas las deudas a vencer del año 2026, y el gobierno trabaja para que en el segundo semestre del año 2026 quede cerrado el financiamiento para todo el año 2027.

Si todo esto se cumple, el Riesgo País debería ubicarse cerca de los 300 puntos, y esto abre las puertas del financiamiento internacional, colocando deuda voluntaria en los mercados mundiales. Si esto se cumple, Argentina podría comenzar a cancelar deuda con el FMI, y mutar de deuda con organismos internacionales a deuda directa con el mercado. Esto le daría más libertad de acción al gobierno, y sería un caso de éxito para las finanzas mundiales, ya que el FMI acompaño la transformación, y los cambios estructurales que realizó Argentina, posibilitan comenzar a repagarle la deuda.

Daría la impresión, que vamos a un escenario internacional más amigable para los mercados emergentes, y Argentina es el actor destacado a escala mundial, por la sucesión de meses con superávit financiero de la tesorería, la gran capitalización del BCRA, y un saldo de balanza comercial históricamente elevado, gracias a la mejora sustancial de los términos de intercambio de nuestras exportaciones, versus las importaciones. La inflación para los próximos meses podría ubicarse por debajo del 2,0% anual, y el dólar podría tener un deslizamiento a la suba.

Estrategias combinadas

El inversor que tiene comprado bonos AE38 por el equivalente a 200.000 nominales, hoy tiene el equivalente en dólares a U$S 163.000, con este monto podría caucionar esta posición en busca de U$S 74.000 para comprar 100.000 nominales de AL41, por la caución paga una tasa del 2,0% anual más comisión a negociar con la ALIC o el banco.

Este mix de bonos comienza a pagar en breve amortización, por lo cual, en un periodo corto de tiempo, estos bonos repagan la deuda.

Entre el mes actual y el 9 de enero del año 2029 (32 meses) el bono AE38 paga de amortización y renta U$S 32,46, como tengo 200.000 nominales voy a cobrar U$S 64,92.

Al comprar 100.000 nominales de AL41 entre el mes actual y el 9 de enero del año 2029 cobró en concepto de amortización y renta U$S 21,01.

Entre los 300.000 nominales cobro un total de U$S 85,93 que me alcanza y sobra para pagar la caución que tome para adquirir los bonos AL41. Desde el 9 de julio de 2029 en adelante los cobros de amortización y renta quedan plenos para el inversor.

Me quedan por cobrar U$S 177,04 del bono AL41 que lo adquirí con caución que la pagaron los cupones de los bonos AE38 y AL41. Me quedan por cobrar cupones del AE38 que los pague U$S 81,50 por cada 100 nominales, un total de U$S 101,19.

Inverti U$S 163.000, me caucione para comprar los bonos AL41, pague la caución con la amortización y renta de ambos bonos, y me queda por cobrar U$S 177.040 del bono AL41, más U$S 202.380 de los bonos AL38, esto nos da un total de U$S 379.420 a cobrar hasta el año 2038 y 2041, lo que nos da una rentabilidad bruta de 132,8%.

Son estrategias muy ambiciosas y altamente especulativas. En primer lugar, necesitamos que Argentina baje el riesgo país, y repague la deuda. En segundo lugar, que la tasa de caución en dólares sea baja durante todo el período de tiempo, que la paridad de los títulos arbitre a la suba, dando más margen a la estrategia. Todo esto debe ser analizado y consultado con tu operador antes de realizar la operación, ya que debe verificar que esta estrategia coincide con tu perfil de inversor.

Conclusión

Cada vez estamos más cerca de decir esta vez será distinto, por el apoyo internacional logrado, por la transformación estructural que realizo el país, y por un contexto internacional que fue amigable para el mundo emergente. En este contexto Argentina es el país destacado en el nuevo escenario económico internacional.