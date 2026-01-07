Las Toscas: Iván Sánchez recibió a autoridades provinciales para avanzar en obras de agua y saneamiento

La Municipalidad de Las Toscas recibió la visita de autoridades de la Subsecretaría de Agua y Saneamiento de la Provincia, en una jornada de trabajo orientada al análisis y proyección de obras estratégicas para mejorar los servicios de agua potable y cloacas en la ciudad.

El encuentro fue encabezado por el intendente Iván Sánchez, acompañado por el secretario de Planificación y Desarrollo Territorial Daniel Molina y el subsecretario de Obras Públicas Alejandro Benseñor. Por parte del Gobierno Provincial participaron la Ing. Vilma Olivieri, subsecretaria de Agua y Saneamiento; el Dr. Abel Siebenhaar, director de Agua y Saneamiento de la Provincia; la Ing. Daniela Bruno, directora de Estudios y Proyectos; y el Tec. Rodrigo Berzero, director de Obras de la Subsecretaría de Agua y Saneamiento.

Durante la reunión, realizada en la Municipalidad de Las Toscas, se intercambiaron avances y se abordaron distintos proyectos destinados a fortalecer y ampliar la infraestructura de agua potable y saneamiento, con el objetivo de garantizar un servicio de calidad para toda la comunidad.

Luego, las autoridades recorrieron la Planta de Agua de CODESELT, donde fueron recibidos por el Gerente C.P.N. Norberto Zanier y el Ing. Gastón Van de Velde. Allí se ejecuta la obra de ampliación de la Planta Potabilizadora, una inversión total cercana a los 340 millones de pesos. En la oportunidad, se evaluaron los avances de la obra y el proceso para concretar el último desembolso para su finalización.