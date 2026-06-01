Villa Ocampo: Avisos parroquiales

Se encuentran a continuación los avisos parroquiales de la Parroquia Inmaculada Concepción, de Villa Ocampo, correspondientes a la semana del 1 al 7 de junio.

MARTES 2:

19:00 hs: Misa en el Templo.

MIÉRCOLES 3:

17:00 hs: Misa en el Hospital.

JUEVES 4:

19:00 hs: Misa en Capilla María Goretti (Arroyo Ceibal Centro).

19:00 hs: Misa en el Templo.

VIERNES 5:

08:00 a 18:00 hs: Adoración al Santísimo en el Templo.

17:00 hs: Misa en Capilla San Cayetano (Campo Bello).

19:00 hs: Misa en el Templo.

SÁBADO 6:

Colecta Anual de Cáritas

17:30 hs: Misa en Capilla Virgen de La Merced (Las Mercedes).

19:00 hs: Misa en el Templo.

DOMINGO 7: Santísimo Cuerpo y Sangre del Señor

Colecta Anual de Cáritas

08:30 hs: Misa en el Templo.

09:30 hs: Misa en Capilla San Rosa (El Sombrerito Sur).

16:30 hs: Misa en el Templo.

Al finalizar se realizará una Procesión en la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo.

COLECTA ANUAL DE CÁRITAS: Será este fin de semana. Invitamos a todos a organizar, desde ya, su aporte a esta importante colecta de nuestra Iglesia en Argentina. También se puede aportar por medios digitales.

FIESTA DE CORPUS CHRISTI: Se informa que este domingo 7 de junio será la Fiesta del Cuerpo y la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. La celebración, con Misa, será a las 16:30hs., y luego se realizará una procesión. Será la única misa por la tarde, ese día.

GRUPO DE MENSAJE: Se invita a quienes pertenecen a este movimiento diocesano a un camino de formación en la fe, los sábados a las 14:00 hs., en el Templo Parroquial.

SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN: Celebraremos esta Solemnidad el próximo viernes 12 de junio en las siguientes comunidades:

Capilla Sagrado Corazón (Campo Bello): Misa a las 17:00 hs.

Oratorio Barrio Sagrado Corazón: Misa a las 17:00 hs.

FIESTA DE SAN ANTONIO DE PADUA: Celebraremos la Fiesta a San Antonio de Padua en Capilla San Antonio del Barrio El Progreso el sábado 13 de junio a las 17:00 hs.

GRUPO DE PEREGRINOS A ITATÍ: Se informa que ya se pueden reservar los lugares para la próxima Peregrinación Juvenil del NEA del mes de septiembre. Para ello deben comunicarse con Romina Gracioli o Eliana Llanes. También pueden consultar en Secretaría Parroquial.

BONO PARROQUIAL: Se invita a toda la comunidad parroquial a colaborar con el tradicional Bono Anual de la Parroquia. Pedirlo a los agentes de pastoral parroquial o retirarlo en Secretaría Parroquial. El costo es de $64.000., pudiendo pagarse en 8 cuotas de $8.000 cada una.