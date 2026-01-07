Las Toscas: Aprehensión por robo

El martes 6 de enero a las 14:20 hs, Personal de la Patrulla Urbana Zona Norte, mientras realizaba patrullaje preventivo por calles 47 y 18 del barrio Santa Lucía, divisó a una persona que vestía pantalón corto color bordo con tiras blancas de fútbol y remera de mangas cortas color negro, quien transportaba una bolsa de consorcio. Al notar la presencia policial, el individuo intentó evadirla.

En las inmediaciones se procedió a su identificación, resultando ser un vecino de este medio. Al ser consultado sobre la procedencia de los elementos que llevaba, comenzó a titubear, no pudiendo acreditar su origen.

Ante esta situación, se procedió al secuestro de los siguientes elementos que se encontraban en su poder: (01) cuadro de bicicleta de dama tipo playera, (02) ruedas de bicicleta, (01) centro pedalero, (01) manubrio, (01) canasto de paja y (01) bolso de viaje.

El sujeto fue trasladado en calidad de aprehendido por el delito caratulado, prima facie, como robo, resultando damnificada Natalia Snaider. Se dio conocimiento al defensor en turno.

