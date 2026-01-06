Un joven de Tacuarendí jugará en Newell’s Old Boys

Un futbolista oriundo de la localidad de Tacuarendí, provincia de Santa Fe, dará un importante salto en su carrera profesional al incorporarse a Newell’s Old Boys de Rosario, donde jugará en la Liga Profesional del Fútbol Argentino.

Se trata de Walter, extremo de 22 años, quien realizó sus divisiones inferiores en Ferro Carril Oeste, club en el que además debutó en Primera División en el año 2022. Posteriormente, en 2024, continuó su trayectoria en Montevideo City Torque, equipo que compite en la Segunda División del fútbol uruguayo.

Cabe destacar que el jugador despertó el interés de Peñarol de Uruguay, como así también recibió sondeos de clubes de Brasil y México. Sin embargo, tras evaluar las distintas propuestas, el futbolista decidió continuar su carrera en la institución rosarina, conocida popularmente como “La Lepra”.

Desde su localidad natal y el ámbito deportivo regional, expresaron sus felicitaciones y deseos de éxito en esta nueva etapa profesional.