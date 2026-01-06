Villa Ocampo: Pileta gratuita en el Jockey Club para la comunidad de Juan Pablo II y APRECOD

La Municipalidad de Villa Ocampo informa a la comunidad que los jóvenes que forman parte de la comunidad de Juan Pablo II y APRECOD cuentan con acceso gratuito a la pileta del Jockey Club, en el marco de las actividades de verano impulsadas por el Municipio.

Esta iniciativa tiene como objetivo garantizar el acceso al deporte, la recreación y el disfrute del verano en espacios seguros, promoviendo la inclusión y el bienestar de la comunidad.

Las actividades se desarrollan en los siguientes días y horarios:

Juan Pablo II:

Martes y jueves

De 10:00 a 12:00 hs.

APRECOD:

Lunes, miércoles y viernes

De 17:00 a 18:00 hs.

El acceso a la pileta es totalmente gratuito para quienes participan de estas propuestas, y forma parte de la comunidad que trabaja de forma articulada con el Municipio, por lo que se impulsa el fortalecimiento de espacios de encuentro, contención y recreación durante la temporada estival.

Desde la Municipalidad de Villa Ocampo se invita a las familias a acompañar y valorar estas iniciativas, que promueven el derecho al juego, la igualdad de oportunidades y el disfrute del verano para todos.