CODESELT convoca a Asamblea General Ordinaria para el 19 de junio

La Cooperativa de Servicios Públicos de Las Toscas realizará su Asamblea General Ordinaria el próximo 19 de junio. Entre los principales temas a tratar figuran la aprobación del balance anual, la renovación parcial del Consejo de Administración y la consideración del destino de los excedentes del ejercicio.

Por resolución del Consejo de Administración y en cumplimiento de su estatuto social, CODESELT convocó a sus asociados a participar de la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el viernes 19 de junio de 2026, a las 19:30 horas, en el salón de reuniones de la cooperativa, ubicado en calle 102 esquina 121 de la ciudad de Las Toscas.

Durante el encuentro se abordará un extenso orden del día que incluye la designación de autoridades para la asamblea y de la comisión escrutadora, además de la consideración de la Memoria Anual, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Informe del Síndico y Dictamen de Auditoría Contable, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.

Asimismo, los asociados deberán tratar la aplicación de los excedentes del ejercicio, la capitalización de ajustes al capital y la retribución a consejeros y síndicos por tareas institucionales, conforme a lo establecido en el estatuto social.

Otro de los puntos destacados será la autorización para percibir recursos provenientes del Fondo de Electrificación Rural, contemplados en las leyes provinciales vigentes.

Renovación parcial del Consejo de Administración

La asamblea también definirá la renovación parcial del Consejo de Administración. En ese marco, se elegirán tres miembros titulares en reemplazo de Laurence Fabricio De Nardo, Miguel Lauro Ordíz y Sebastián David Morales, quienes concluyen sus mandatos.

Además, se renovarán cinco cargos suplentes, actualmente ocupados por Ariel Hernán Flores, Juan Manuel Chamorro, Andrés Alberto Binaghi, Eduardo René Feck y Emanuel Hakanson.

Desde la cooperativa recordaron que, de acuerdo con el artículo 32 del Estatuto Social, la asamblea sesionará válidamente una hora después de la fijada en la convocatoria, cualquiera sea el número de asistentes, si previamente no se hubiera reunido la mitad más uno de los asociados.

También se informó que tendrán derecho a voz y voto aquellos asociados que se encuentren al día con el pago de sus obligaciones sociales y de los servicios prestados por la cooperativa.