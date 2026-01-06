Las Toscas: Radio El Mirador cumple 46 años en el éter

Radio El Mirador cumple 46 años ininterrumpidos en el éter, consolidándose como una de las emisoras más emblemáticas de la ciudad de Las Toscas y de la región norte santafesina.

La emisora fue fundada el 6 de enero de 1980, con el propósito de formar, informar y entretener; en coincidencia con el centenario de la ciudad, en un contexto en el que no existían medios de comunicación en la región. Fue la primera emisora del Departamento General Obligado, que comenzó como circuito cerrado de audiofrecuencia y que, con el paso del tiempo, se transformó en una radio FM de aire.

Desde sus inicios, Radio El Mirador se caracterizó por su fuerte identidad comunitaria y su compromiso con la verdad y la participación ciudadana. En este sentido, se destaca la figura de Luis Alberto Mancini, comunicador incisivo y periodista reconocido por sus investigaciones profundas y por la formación de numerosos jóvenes que hoy se desempeñan en el ámbito de la comunicación en distintas ciudades y provincias.



Actualmente, la emisora es dirigida por su propietaria, Nora Rinesi. La periodista María del Rosario Mancini, quien estuvo durante diez años al frente del medio, no se encuentra actualmente en el aire debido a sus responsabilidades como legisladora provincial, continuando el legado de su padre.

La programación incluye música local, provincial y nacional, y un espacio informativo por las tardes, “Mirador en la Tarde”, conducido por Narciso Medina. El objetivo de Radio El Mirador es seguir creciendo y actualizándose permanentemente: hoy puede escucharse a través del 100.5 del dial, vía web, y seguirse en sus redes sociales, reafirmando el desafío constante de mantener un medio vigente y cercano a su comunidad.