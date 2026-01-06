En el marco de las acciones de promoción y fortalecimiento del Sitio Ramsar Jaaukanigás, uno de los humedales de mayor relevancia ecológica de la Argentina y de importancia internacional, la provincia de Santa Fe convoca a la Presentación de la XIII Fiesta Nacional de los Humedales, a realizarse en la Casa de la Provincia de Santa Fe.

Fecha y Hora: 21 de enero, 11:00 h

Lugar: Calle 25 de Mayo 172, CABA

Durante el encuentro se presentarán:

Los avances en las obras y acciones el marco del Crédito AFD de cooperación Francesa

Avances en el Proyecto de creación del Parque Provincial

Actualización de las acciones que se vienen desarrollando en materia de conservación, manejo ecológico y puesta en valor del territorio, orientadas a fortalecer la conservación de los humedales y el desarrollo del ecoturismo

Asimismo, se dará a conocer la agenda de la Semana de los Humedales en la provincia de Santa Fe, en el marco del Día Mundial de los Humedales (2 de febrero), que culminará con la XIII Fiesta Nacional de los Humedales, a realizarse el sábado 7 de febrero en Villa Ocampo.

Contaremos con la participación de:

Autoridades de la ciudad de Villa Ocampo y de la región Jaaukanigas,

⁠Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo (Sec. de Turismo) y Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia.

Aquí link de Inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8BZXBcqm_ryMu29hpWdLbX2Tz9Q-qkWp1E6p6Wf0QOh9DIA/viewform