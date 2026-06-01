Villa Ocampo: Se desarrolló la segunda jornada del Curso de Operador Apícola

El pasado sábado 30 de mayo se llevó a cabo la segunda jornada del Curso de Operador Apícola, una propuesta de formación destinada a fortalecer conocimientos y prácticas vinculadas a la actividad apícola en la región.

La capacitación comenzó con una instancia teórica, donde los participantes abordaron contenidos fundamentales relacionados al manejo de colmenas, cuidados, seguridad y funcionamiento del trabajo apícola.

Posteriormente, se desarrolló la etapa práctica, en la cual los asistentes realizaron sus primeras experiencias en terreno, trabajando directamente con las abejas y utilizando el equipamiento específico necesario para la actividad.

Desde la organización destacaron el compromiso y entusiasmo de quienes forman parte del curso, remarcando la importancia de seguir generando espacios de capacitación y aprendizaje que impulsen el desarrollo productivo local y promuevan nuevas oportunidades laborales en la comunidad.