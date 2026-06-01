Villa Ocampo: Exitoso Encuentro Musical en la Plaza San Martín

El pasado domingo 31 de mayo se llevó a cabo un nuevo “Domingo en la Plaza” en la ciudad de Villa Ocampo , con un gran Encuentro Musical que reunió a vecinos y familias en Plaza San Martín para disfrutar de una tarde de música, cultura y encuentro comunitario.

Durante la jornada, artistas ocampenses compartieron su talento en un ambiente lleno de ritmo, emoción y participación de la comunidad. En esta oportunidad se presentaron:

The Chamanes

Elba Retamozo

Rafa RT

La propuesta permitió disfrutar de música en vivo al aire libre, promoviendo espacios de recreación y fortaleciendo el acompañamiento a los artistas locales.

Desde el municipio destacaron la importancia de continuar generando actividades culturales abiertas y gratuitas, fomentando el encuentro entre vecinos y el desarrollo artístico de la ciudad.