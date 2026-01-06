Villa Ocampo: Derrape y muerte con tan solo 14 años

Siendo las 14:00 horas del lunes 5 de enero de 2026, personal de la Comisaría 4ta. U.R. IX tomó conocimiento mediante llamado telefónico, solicitando presencia policial en Av. Independencia Nacional y calle 2 de Abril, donde una persona se encontraría tendida sobre la cinta asfáltica, tras sufrir una caída de su motocicleta.

Arribados al lugar, se constató la presencia de un menor de 14 años de edad, vecino de ese medio, quien, por causas que se tratan de establecer, circulaba en una motocicleta marca Honda Wave y habría derrapado, cayendo sobre la calzada. Como consecuencia del siniestro, fue trasladado por personal del servicio de emergencias 107 hacia el Hospital Central de esta ciudad.

En relación al hecho, siendo las 16:30 horas, el progenitor del menor tomó conocimiento, por parte de la Dra. Perlman, médica de guardia de emergencias, y del Dr. Mansur, médico de terapia intensiva del mencionado nosocomio, del fallecimiento del menor.