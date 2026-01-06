Reconquista: Entrega de Nuevas Unidades Policiales

En horas de la mañana del 5 de enero de 2026, en sede de la Unidad Regional IX, se llevó a cabo el acto de entrega de 18 camionetas Chevrolet Montana, destinadas a la Policía de la Provincia de Santa Fe.

Del acto participaron el Ministro de Justicia y Seguridad, Abog. Pablo Cococcioni; la Secretaria de Gestión Institucional, Lic. María Virginia Coudannes; secretarios, subsecretarios, directores, coordinadores y asesores técnicos del Ministerio de Justicia y Seguridad y del Gobierno Provincial. Asimismo, estuvieron presentes el Secretario de Control Público de la ciudad de Reconquista, Lic. Nicolás Sandrigo, en representación del intendente local; el Intendente de la ciudad de Avellaneda, Gonzalo Braidot; el Juez Federal, Aldo Alurralde; el Jefe de Policía de la Provincia, Director General de Policía Lic. Luis Pablo Martín Maldonado; el Subjefe de Policía de la Provincia, Director General de Policía Lic. Daniel Fernando Filchel; el Jefe de la Unidad Regional IX, Director de Policía Abog. Diego Nicolás Costanzo; el Subjefe de dicha Unidad, Subdirector de Policía Cristian Roberto Antonio Sánchez; y personal de los distintos agrupamientos de la Policía de la Provincia de Santa Fe.



Las unidades entregadas se destacan por su robustez, capacidad todo terreno y equipamiento de seguridad, y forman parte de los móviles adquiridos por el Gobierno de la Provincia, mediante licitación pública y compra directa, en el marco de la Ley de Emergencia, con el objetivo de fortalecer el parque automotor y optimizar las tareas operativas y de prevención en la jurisdicción.