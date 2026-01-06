Villa Ocampo: Aprehendido por resistencia a la autoridad

Siendo las 16:50 horas del lunes 5 de enero, personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte intentó identificar a un masculino que circulaba en bicicleta por la intersección de calles Oscar Ahrndt y Los Lapachos.

Al darle la voz de alto con fines de identificación, el individuo hizo caso omiso, acelerando su marcha, lo que provocó que perdiera el control del rodado y cayera al suelo. Posteriormente continuó su huida a pie, siendo alcanzado por el personal policial a pocos metros del lugar.

El sujeto resultó ser un hombre mayor de edad, domiciliado en esta localidad, procediéndose a su aprehensión por el delito de “Resistencia a la Autoridad”. Asimismo, se realizó el secuestro de la bicicleta en la que se desplazaba.