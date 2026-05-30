Las Toscas abrió sus puertas a una jornada de aprendizaje turismo y cultura

El miércoles 27, en la Oficina de Turismo de la ciudad de Las Toscas, se llevó adelante el programa “Turista en mi Ciudad”, un circuito urbano histórico-cultural coordinado por la Subsecretaría de Turismo, que contó con la participación de más de 50 alumnos de 3° grado, turno mañana y tarde, de la Escuela N° 6107 “Fray Ermete Constanzi” de la comuna de San Antonio de Obligado, quienes realizaron el recorrido por distintos puntos de la ciudad, guiados por la secretaria de Patrimonio Social y Comunicación, Mariela Cerdán.

La jornada comenzó en la Oficina de Turismo, donde los alumnos disfrutaron de un video sobre Jaaukanigás y conocieron más acerca de los atractivos turísticos de la región. Luego, visitaron la Parroquia “Nuestra Señora de la Asunción” y la Plaza 23 de Agosto, donde aprendieron sobre los monumentos y espacios históricos de la ciudad.



El circuito continuó en el Concejo Municipal y posteriormente en la Municipalidad, donde fueron recibidos por la secretaria general, Laura Fiant, quien brindó información sobre los espacios municipales y los servicios que ofrece la comunidad. Más tarde, en El Mirador, escucharon relatos sobre los inicios y la fundación de Las Toscas.

Finalmente, la jornada culminó en la Casa de la Cultura, con una visita al Museo Histórico y un cierre realizado en el patio del lugar, compartiendo un momento de aprendizaje, integración y recreación. La jornada brindó a los alumnos de San Antonio de Obligado la oportunidad de conocer la historia, los monumentos y la vida cultural de Las Toscas, fomentando el aprendizaje, la curiosidad y el acercamiento entre comunidades vecinas a través de una experiencia educativa y recreativa.