Villa Ocampo: Incendio en un galpón fabril

En la noche del sábado 4 de enero de 2026, alrededor de las 23:30 horas, personal de la Comisaría IV de la U.R. IX se constituyó en la intersección de calle 25 de Mayo y Boulevard Sarmiento, a raíz de un incendio registrado en un galpón donde funciona una fábrica de trapos de piso.

En el lugar, los efectivos policiales se entrevistaron con una joven mayor de edad, quien manifestó que se encontraban trabajando en el establecimiento cuando, de manera accidental, una chispa tomó contacto con algodón, material altamente inflamable, lo que provocó el inicio del foco ígneo.

Como consecuencia del hecho, se registraron únicamente daños materiales, no resultando personas lesionadas. Bomberos Voluntarios intervinieron de manera preventiva, realizando controles en una peluquería y un taller mecánico lindantes al galpón, con el objetivo de evitar la propagación del fuego y mayores daños.

La situación fue controlada sin que se produjeran inconvenientes adicionales.