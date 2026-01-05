Villa Ocampo: Avisos de la Parroquia «Inmaculada Concepción»

Se deja a continuación los avisos parroquiales de la Parroquia «Inmaculada Concepción» de la ciudadde Villa Ocampo, correspondientes a la semana del 5 al 11 de enero de 2026.

LUNES 5:

18:00 hs: Misa en Oratorio San Baltasar (Familia Rojas – Arroyo Ceibal Centro).

MARTES 6: Solemnidad de la Epifanía del Señor

18:00 hs: Misa en Oratorio San Baltasar (Familia Aranda – Km 407)

20:00 hs: Misa en el Templo.

MIÉRCOLES 7 al VIERNES 9:

No habrá Misas ni Celebraciones.

SÁBADO 10:

20:00 hs: Misa en el Templo.

DOMINGO 11: El Bautismo del Señor

08:00 hs: Misa en el Templo.

20:00 hs: Misa en el Templo.

MISAS DURANTE EL MES DE ENERO: Durante la primera semana del mes de enero sólo habrá Misa el martes 6, coincidiendo con la Solemnidad de la Epifanía del Señor, a las 20:00 hs en el Templo. A partir del sábado 10, habrá Misa de martes a sábado a las 20:00 hs en el Templo. Los domingos, las misas serán a las 08:00 y 20:00 hs.

NOTICIAS PARROQUIALES EN WHATSAPP: Desde la Parroquia se informa que, además de poder obtener noticias parroquiales en Facebook, se habilitó un canal de WhatsApp en el que también se las podrá recibir. Los canales se encuentran en la pestaña “Estados” de dicha aplicación, un poco más abajo. Lo pueden encontrar como “Inmaculada Concepción V.O.” o ingresando al siguiente link: https://whatsapp.com/channel/0029VbBeGGf9sBIBsLOOG71U.

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: Durante el mes de enero se suspende la Adoración de los días viernes.

SECRETARÍA Y LIBRERÍA PARROQUIAL: Permanecerán cerradas desde el 19 y hasta el 31 de enero. Las intenciones de Misa deberán anotarse con el guía, en las celebraciones del fin de semana, en el Templo.

GANADORES DEL SORTEO DEL BONO DE LA FIESTA PATRONAL: Se informa a la comunidad los ganadores del Sorteo del Bono de la Fiesta Patronal que se desarrolló en el marco del Festival de la Canción Navideña: 1º Adriana Aguirre (0277); 2º Ariel Ramírez (0687); 3º Ana Brollo (0248); 4º Alberto R. López (1346); 5º Julián Wirth (0278); 6º Alicia Brach (0409); 7º Yanina García (1483); 8º María Pelozo (0358); 9º Romildo Fantín (0270) y 10º María Lucrecia Gómez (1926). Agradecemos a todos por su colaboración.