Cotelvo: Actualización de la base de datos e información sobre pago de facturas

COTELVO Servicios informa que personal de la cooperativa estará contactándose con los usuarios a los fines de actualizar la base de datos. Además notifica sobre el modo de pago digital de las facturas.

La actualización de datos se realizará únicamente en la sede de COTELVO, donde serán convocados personalmente; por lo tanto, no brinde información a terceros. Ante cualquier inquietud o consulta, acérquese a la sede de la cooperativa o comuníquese a los Tel. 466336 ó 466337.

PAGAR LAS FACTURAS CON QR O RED LINK TIENE PREMIO

Todos los usuarios que a partir de febrero abonen las facturas de COTELVO Servicios a través de QR (billeteras virtuales) o Red Link, participarán de un gran sorteo en el mes de junio, con importantes premios.

La cooperativa recuerda además que ingresando al sitio web de la cooperativa: cotelvo.com.ar se pueden descargar en forma digital las facturas de todos los servicios, así como corroborar el estado de cuenta de cada usuario. Al sitio se debe ingresar con el Código Web que figura en cada factura.

Si necesita asistencia para adherir sus servicios a la banca electrónica o para acceder a su facturación vía web, consulte en la sede de la cooperativa.