Las Toscas: Aprehensión por Hurto

En la noche del jueves 2 de enero, alrededor de las 22:30 horas, personal de la Comisaría V de la Unidad Regional IX recibió un llamado telefónico solicitando presencia policial en el Barrio Pueblo Nuevo de la ciudad de Las Toscas.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron a un grupo de personas exaltadas que mantenían reducida a una mujer.

Seguidamente, se entrevistaron con la víctima, un hombre mayor de edad, quien manifestó que momentos antes se encontraba en su domicilio junto a una joven mayor de edad consumiendo bebidas alcohólicas y que, en un descuido, la misma le habría sustraído dinero en efectivo.

Ante esta situación, el personal policial procedió a la aprehensión de la mujer involucrada, quedando a disposición de la Justicia por el delito de hurto.