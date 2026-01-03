Pullaro en Reconquista: “En Santa Fe el norte dejó de estar postergado y pasó a ser priorizado”

Lo afirmó el gobernador durante el Festival del Jaaukanigás, y tras recorrer obras viales y educativas que el Gobierno Provincial ejecuta en el departamento General Obligado. “Nuestro desafío es lograr un desarrollo uniforme en toda la Provincia”, sostuvo.

El gobernador Maximiliano Pullaro participó este viernes del 3° Festival del Jaaukanigás, que se desarrolla hasta el 4 de enero en el Anfiteatro Municipal de Reconquista, y recorrió distintas obras de infraestructura educativa, vial y productiva que el Gobierno Provincial ejecuta en el departamento General Obligado.



Durante su visita al norte santafesino, y consultado por la prensa, el mandatario remarcó el fuerte acompañamiento del Estado provincial a las localidades de la región: “La provincia acompaña a la Municipalidad de Reconquista, pero también a cada uno de los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Siempre se dijo que el norte estaba postergado, y en este Gobierno es el norte priorizado, porque hoy tienen las obras que estaban esperando, el arreglo de la infraestructura que hacía años reclamaban y el acompañamiento de todas las áreas del gobierno”.

En ese sentido, Pullaro subrayó que el desarrollo del norte es una política estratégica de su gestión: “Nuestro desafío es tener un desarrollo uniforme en toda la provincia de Santa Fe. Por eso estamos invirtiendo en materia educativa, en infraestructura vial y energética, para que esta región tenga las mismas oportunidades que muchas zonas del sur”.



Además, el mandatario destacó el enfoque austero y eficiente en la administración de los recursos: “El año pasado fue el de mayor inversión en obra pública de los últimos 20 años, y este año vamos a tener el mismo nivel de inversión. Esta gestión está resolviendo problemas históricos con aportes del Gobierno provincial, que administra de manera austera y honesta los recursos de los santafesinos. Cuando en el Estado no se roba, la plata alcanza”.

Infraestructura educativa

En primer término, el gobernador recorrió las dos nuevas aulas que se ejecutan en el marco del programa 1000 Aulas en la escuela N° 6105 Malvinas Argentinas de Las Garzas, con una inversión de 80 millones de pesos. Luego, inspeccionó dos aulas que se construyen en la escuela N° 6215 de Lanteri y las obras sanitarias del establecimiento, que se realizan con aportes del Fondo de Asistencia de Necesidades Inmediatas (FANI).



Al respecto, Pullaro recordó que “cuando comenzamos la gestión, la infraestructura educativa en Santa Fe estaba muy mal y muy retrasada. Entendimos que teníamos que volcar recursos para que a las escuelas no les falte nada, porque en la formación de niños, niñas y adolescentes empieza la vida de cada uno como ciudadano”.



El gobernador detalló además que la provincia cuenta con más de 3.600 edificios escolares y que ya se intervinieron 2.500 de ellos a través de FANI.



Por otra parte, a través del programa 1000 Aulas, el Gobierno Provincial construye 58 aulas en el departamento General Obligado: 32 ya terminadas y 26 en ejecución, con una inversión total de $ 3.667.770.640.

Infraestructura vial y productiva

Luego, el gobernador supervisó la construcción del puente La Sirena, sobre el arroyo El Rey, y de tres nuevos aliviadores en la ruta provincial 98s, en el tramo entre Moussy y La Sarita, obras que presentan un avance del 80 %.



Con una inversión provincial de $ 9.524.176.584,71, los trabajos incluyen la demolición de cuatro antiguos puentes de madera construidos por La Forestal, y su reemplazo por estructuras de hormigón, junto con accesos y mejoras en 3.900 metros del camino.



Por último, Pullaro recorrió la traza de 5.694 metros que, a través del programa Caminos Productivos, el Gobierno Provincial está mejorando en los distritos El Arazá y Berna, beneficiando a productores agrícolas, ganaderos y apicultores de la región, con una inversión de $ 296.719.464,54.