Villa Ocampo: Accidente de Tránsito sin lesionados

En la mañana del viernes 3 de enero, alrededor de las 09:30 horas, personal de la Comisaría IV de la Unidad Regional IX intervino en un accidente de tránsito ocurrido en inmediaciones de la conocida curva Mejías, en la ciudad de Villa Ocampo.

Por causas que se tratan de establecer, colisionaron un camión de transporte Portella, conducido por un joven mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Reconquista, y una camioneta Chevrolet, guiada por un hombre mayor de edad, con domicilio en Villa Ocampo.

Como consecuencia del siniestro, no se registraron personas lesionadas, produciéndose únicamente daños materiales en los vehículos involucrados.