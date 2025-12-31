Las Toscas: El Club “Pato Cuá” cierra el año con importantes mejoras en su infraestructura

En el marco del cierre de año, el Club “Pato Cuá” concretó una serie de obras y refacciones orientadas a mejorar los servicios y la comodidad tanto de sus asociados como de los visitantes.

Entre los trabajos más destacados se encuentra la finalización del piso en la totalidad del salón de eventos, donde se aplicaron aproximadamente 30 metros cúbicos de hormigón elaborado, optimizando así las condiciones del espacio para la realización de actividades sociales y recreativas.



Asimismo, se realizó la colocación de ventiladores de techo en el quincho destinado a servicios y alquiler, aportando mayor confort a quienes hacen uso de estas instalaciones.

Otra de las mejoras llevadas adelante fue la renovación de las mesas del camping, mediante el recambio de las existentes por nuevas mesas de madera dura, más robustas y duraderas, pensadas para un uso intensivo y al aire libre.



Por último, se concretó la refacción del sector bufete, el cual ya se encuentra concesionado y en pleno funcionamiento, sumando un servicio renovado para los socios y visitantes del predio.



Desde la institución agradecieron el permanente apoyo recibido a lo largo del año y expresaron sus mejores deseos para el nuevo ciclo: “Muy feliz año 2026”.