La Municipalidad de Villa Ocampo saluda a la comunidad por el Año Nuevo

La Municipalidad de Villa Ocampo hace llegar un afectuoso saludo a toda la comunidad ocampense con motivo del inicio de un nuevo año.



En esta fecha tan especial, el intendente Cristian Marega, junto a su equipo de gestión, renueva el compromiso de seguir trabajando juntos, con diálogo, esfuerzo y participación, para construir una ciudad cada día mejor.



Deseando que el nuevo año nos encuentre unidos, fortaleciendo el trabajo comunitario, promoviendo el desarrollo local y generando oportunidades para el crecimiento y el bienestar de todas y todos.



Que el 2026 sea un año de prosperidad, esperanza y proyectos compartidos para Villa Ocampo. ¡Feliz Año Nuevo!