Michlig y González desplegaron una amplia agenda de trabajo en San Cristóbal y Villa Trinidad

En el último día del año, los legisladores entregaron numerosos aportes gubernamentales a instituciones y comunas del departamento San Cristóbal para fines de bien público, por un monto total de $109.891.305.

Este 31 de diciembre, el senador provincial Felipe Michlig, acompañado por el diputado Marcelo González, encabezó en la sede del Centro Comercial de San Cristóbal una nueva entrega de aportes económicos destinados a instituciones educativas, clubes y comunas del departamento San Cristóbal, provenientes del programa de Fortalecimiento Institucional de la Cámara de Senadores (PFI), y de distintas órbitas del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, especialmente del Ministerio de Gobierno.

En total, los aportes otorgados en el mencionado acto alcanzan un total de $109.891.305, reafirmando “el acompañamiento permanente a las comunidades del departamento y el fortalecimiento de la educación, el deporte y la infraestructura local”.

Luego del mediodía, los legisladores visitaron la comuna de Villa Trinidad, donde mantuvieron una reunión de trabajo con el flamante presidente comunal de la localidad, José Luis Sánchez.

Acto en la cabecera departamental

En la sede del Centro Comercial de San Cristóbal los legisladores provinciales y autoridades fueron recibidos por la presidenta Susana Golle. Asimismo, se encontraban presentes los concejales Pablo Bonacina y Horacio Rigo; el director provincial de Educación Rural, Pedro Oggero; el Administrador Regional Santa Fe del Servicio de Catastro e Información Territorial de la Provincia de Santa Fe, CPN Oscar Driussi; la referente territorial del Ministerio de Cultura, Carolina Corona; y la coordinadora regional de Educación, Raquel Martino. También participaron del acto los presidentes comunales de Villa Saralegui, Jorge Daniel Piriz; Las Palmeras, Dana Astore; La Clara, Patricia Mandrile; La Lucila, Lidia Nievas; Ñanducita, Ariel Barbaglia; Santurce, Rubén Blanco; y Hersilia, Silvana Romero.

Durante el acto, el senador Felipe Michlig explicó que la entrega fue adelantada “para no hacer esperar a las instituciones y comunas que hoy están necesitando estos recursos, y permitir que puedan comenzar el año de la mejor manera”, teniendo en cuenta además la disponibilidad de actividad bancaria. En ese sentido, remarcó que “estamos terminando el año distribuyendo casi 110 millones de pesos entre municipios, comunas e instituciones de la sociedad civil del departamento San Cristóbal”.

Asimismo, agradeció al Centro Comercial de San Cristóbal, en la persona de su presidenta Susana Golle, por “albergarnos una vez más”, al igual que a todos los presentes, al Gobierno Provincial que conduce Maximiliano Pullaro, a los ministerios que a través de grandes equipos técnicos administran programas territoriales”.

Aportes de Fortalecimiento Institucional (PFI)

–Escuela N° 548 “José de San Martín” (San Cristóbal), destinados a la compra de equipamiento de sonido.

– EESO N° 345 “Padre H. Theiler” (Huanqueros ), para la adquisición de equipos de aire acondicionado.

), para la adquisición de equipos de aire acondicionado. – Paraje La Polvadera (Huanqueros ) para la compra de una impresora.

) para la compra de una impresora. – Comuna de Aguará Grande para la realización de los Talleres de Verano 2026.

la realización de los Talleres de Verano 2026. -Escuela N° 6025 “Fortín Ñanducita” (Ñanducita ) para la compra de equipos de aire acondicionado.

) para la compra de equipos de aire acondicionado. -Comuna de La Lucila: Entrega de un equipo de aire acondicionado de 6000 frigorías.

Programa Obras Menores y Alentar

– Comuna de Santurce – $24.709.350, recibidos por el presidente comunal Rubén Blanco, destinados a arreglos y mantenimiento de maquinarias comunales.

$24.709.350, recibidos por el presidente comunal Rubén Blanco, destinados a arreglos y mantenimiento de maquinarias comunales. – Club Defensores de La Lucila: $17.734.955, recibidos por el presidente del club Daniel García, junto a la presidenta comunal Lidia Nievas, destinados a la ejecución del recambio del cielorraso del salón de usos múltiples de la institución.

En este marco, Michlig destacó especialmente el Programa Alentar, señalando que se trata de “una ley que impulsamos junto al diputado Marcelo González, que fue reglamentada por el gobernador Maximiliano Pullaro, y cuyo primer aporte en el departamento San Cristóbal se concreta hoy”, valorando el trabajo del Club Defensores de La Lucila y el esfuerzo conjunto con la comuna para mejorar su infraestructura.

Otros aportes del Gobierno Provincial

-Comuna de Hersilia , recibidos por la presidenta comunal Silvana Romero, destinados a gastos de funcionamiento.

, recibidos por la presidenta comunal Silvana Romero, destinados a gastos de funcionamiento. -Comuna de Villa Saralegui , recibidos por su flamante presidente comunal Jorge Piriz.

, recibidos por su flamante presidente comunal Jorge Piriz. -Comuna de Las Palmeras , recibidos por la flamante presidenta comunal Dana Astore.

, recibidos por la flamante presidenta comunal Dana Astore. -Comuna de La Clara, recibidos por la presidenta comunal Patricia Mandrile.

Finalmente, el senador Felipe Michlig subrayó el rol fundamental que cumplen las instituciones intermedias, destacando que “realizan un aporte extraordinario en materia de contención, inclusión y transmisión de valores, trabajando muchas veces de manera desinteresada por el bienestar de sus comunidades”.

Visita a la comuna de Villa Trinidad



Luego del mediodía de este miércoles 31, el senador provincial Felipe Michlig, junto al diputado Marcelo González, visitaron la comuna de Villa Trinidad, donde mantuvieron una reunión de trabajo con el flamante presidente comunal de la localidad, José Luis Sánchez.

Durante el encuentro, las autoridades dialogaron sobre la agenda de prioridades de la comuna y coordinaron una serie de gestiones conjuntas ante distintas reparticiones ministeriales del Gobierno Provincial (Desarrollo Productivos, DPV, Vivienda y Urbanismo, Salud, Educación, entre otras.) para repasar temas en carpeta, nuevos proyectos y gestiones varias, para las cuales serán acompañadas institucionalmente por el senador Michlig y el diputado González, con el objetivo de avanzar en soluciones concretas para la localidad.

En este marco, tanto Michlig como González ratificaron su “pleno acompañamiento a la nueva gestión comunal, destacando la importancia de trabajar de manera articulada para fortalecer el desarrollo de Villa Trinidad y mejorar la calidad de vida de sus vecinos”.