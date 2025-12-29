Villa Ocampo: Se viene la 13° Fiesta Nacional de Los Humedales «Jaaukanigás»

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a la comunidad y a la región a participar de la 13ª Fiesta Nacional de los Humedales “Jaaukanigás”, que se llevará a cabo el sábado 7 de febrero, con acceso libre y gratuito, en Av. San Martín y Ruta Nacional Nº 11.



Este tradicional evento, que pone en valor la identidad, la cultura y la riqueza natural del humedal Jaaukanigás, contará con una amplia propuesta de actividades para toda la familia. Durante la jornada habrá shows en vivo, la 9ª Feria de la Empanada de Pescado, la 8.ª Expo Turismo, circuitos ecoturísticos, paseo gastronómico, el espacio de “La Feria Ocampense”, además de un paseo de artesanos y emprendedores rurales locales y regionales, y un sector destinado a vendedores ambulantes.



La Fiesta Nacional de los Humedales se consolida año a año como un espacio de encuentro, celebración y promoción del patrimonio natural y cultural de la región, en el marco del Día Mundial de los Humedales, que se conmemora el 2 de febrero.



Desde el Municipio se invita a vecinos y visitantes a agendar la fecha y disfrutar de una jornada única que celebra el humedal, la producción local y la identidad ocampense.