Schueri: Un final de año distinto

Las expectativas que genera el gobierno de Javier Milei en torno de la consolidación – o no – de su plan de gobierno en el 2026 ahora con mayoría parlamentaria, son casi equivalentes a las que despierta en Santa Fe el “segundo tiempo” de Maximiliano Pullaro, cuyo mayor desafío es generar su propia plataforma de lanzamiento para el 2027 sin tener que confrontar más de la cuenta con Milei.

“Hubiera preferido mas obra pública”, opinó el Gobernador santafesino Maximiliano Pullaro sobre el presupuesto nacional 2026. El ahora Presidente (a cargo) de la Cámara de Senadores Felipe Michlig, se enfrentó severamente con Vialidad Nacional por la no autorización de una obra licitada por la propia Provincia (Lisandro Enrico) en la ruta nacional 34 a la altura de Arrufó donde, por la falta de una rotonda, siguen produciéndose accidentes fatales.

Losada se defiende: “terminamos con las caretas de los kirchneristas”

Carolina Losada y Eduardo Galaretto, los dos senadores nacionales radicales santafesinos por la mayoría quedaron en el centro de las acusaciones por haber votado un presupuesto que supuestamente perjudicará a la “educación pública y la ciencia”.



Losada le dijo a nuestro Diario que “tener presupuesto nos hace un país más serio y previsible. Es la herramienta fundamental para que además, funcionen los controles al gobierno. Todos los argentinos necesitamos saber a dónde va la plata de nuestros impuestos”, para agregar que si bien no charló con Pullaro el polémico capítulo II artículo 30, el Gobernador le describió que la Provincia aporta el 100% en educación; solo una parte ínfima envía el Estado nacional para escuelas técnicas, mientras que el 70% es para universidades.



La senadora radical agregó además que “la ley Filmus que financiaba a las escuelas técnicas, se cumplió solo en 2015; el resto de los presupuestos anuales le aplicó partidas que nunca se ejecutaron. Eso es hipocresía”, sentenció.

Una de cal y otra de arena

El Secretario de Desarrollo Industrial Guillermo Beccani habló de “perfomances muy heterogéneas” este año en el sector industrial dependiendo del rubro que se analice, aunque reconoce que “en líneas generales hay una retracción de la producción industrial”; y describe que si bien para el área de la maquinaria agrícola fue un buen año, “no fue así para otros sectores de la actividad metalmecánica que no están vinculada con la actividad agropecuaria, o con el sector de energía gas petróleo y minería, que realmente tuvieron una un desempeño bastante bueno y aceptable”. Aquí es donde Beccani apunta a fuertes caídas en “todo lo que tiene que ver con el consumo masivo, especialmente aquellos donde se nota mucho la caída de la demanda como puede ser el textil, indumentaria y calzado, que a su vez se ven afectados por la apertura de importaciones, y la desregulación de algunas trabas y medidas de protección que existían anteriormente”.



También el funcionario advierte que hay un “goteo del empleo en el sector Industrial, producto de desvinculaciones por el reemplazo de lo que es producción local por productos importados”, que decanta en achicamiento de planteles en las propias empresas.



Beccani avizora para el 2026 “un año de recuperación para la industria”; y en el caso de Santa Fe además del campo – como dijera el propio Gobernador en la Bolsa de Comercio de Santa Fe – lo relacionado con la energía, minería; “en ese sentido, puntualizó, nosotros tenemos también una inserción muy fuerte vinculado con el gas petróleo y la minería, que se muestra como ganador y que está recibiendo inversiones bastante importantes”.

Puccini: “Será el año de la ciencia y la tecnología”

El Ministro de Desarrollo Productivo Gustavo Puccini, sin sacarle el ojo a todo lo que apunta su secretario Beccani, apunta a fortalecer en el 2026 “las herramientas que se vinieron trabajando en estos dos años de gobierno, fundamentalmente con el financiamiento en líneas de crédito con subsidio de tasas en distintas entidades bancarias, sumando más Bancos privados”.



Puccini nos adelanta la firma de un convenio con el Mercado de Valores y el Banco Municipal de Rosario “para una nueva herramienta de créditos a los fines de seguir con el programa de infraestructura eléctrica, financiamiento de fondos rotatorio para los gasoductos de cercanía para que más empresas puedan conectarse al gas”.



El Ministro productivo del gobierno de Pullaro nos anticipa que “el año que viene vamos a hacer una fuerte apuesta en ciencia y tecnología también desde el sistema educativo, fortaleciendo las escuelas técnicas y agrotécnicas para vincular a los alumnos con la ciencia y la tecnología”.



Puccini apunta a “seguir fortaleciendo el programa Prosumidores 4.0 como una herramienta de eficiencia energética, pero con una mirada más productiva, ya que se van a estar inaugurando los cuatro parques fotovoltaicos de 4 megavatios cada uno para sumar 20 megavatios más a la red que va a consumir la EPE”.



A todo esto, no deja de subrayar el financiamiento a sectores productivos: “de los $ 46.000 millones otorgados en 2024 se pasó a $ 216.000 millones en 2025”, para subrayar que “este año tomaron esos préstamos con tasa subsidiada por la Provincia un total de 2.500 empresas”, toda vez que se manifiesta convencido que “el crédito es el insumo más importante para poder desarrollarse y crecer en una Pyme, un comercio o una industria”, descerrajó el funcionario que colegas periodistas rosarinos creen ver cómo “candidateable” para la intendencia de Rosario, que fue bautizada alguna vez como “La Chicago Argentina” por su impronta industrialista, y Puccini sin dudas es un hombre referenciado en ese ámbito.

Importaciones de maquinaria agrícola: por ahora no es un problema

En torno de la importación de máquinas y herramientas para el campo, el industrial Carlos Castellani de Las Parejas (Apache), nos hizo saber que en el caso que le compete, la fabricación de sembradoras para siembre directa, “en Argentina se fabrica el 90%, y cuando vengan de afuera tienen que equiparar nuestra tecnología”. El “Indio” (como lo apodan en el pueblo) admite que habrá que competir con la importación, pero quiere que sea “en igualdad de condiciones tributarias y laborales”, y prevé una proyección de crecimiento de su empresa de un 20%.

Apyme Santa Fe dio a conocer los catastróficos números de la importación a través de su Observatorio de Importaciones actualizado a octubre de este año que, dice, “muestra un salto significativo en las importaciones que compiten con la producción local, especialmente en bienes finales, y evidencia pérdida de empleo y cierre de empresas, con fuerte afectación en las pymes”, en cadenas tales como “automotriz, calzado, carnes, fideos secos, frutas y verduras, juguetes, lácteos, línea blanca, maquinaria agrícola, materiales para la construcción, muebles y textil”.



La entidad, cuyo titular es Mario Galizzi describe que “desde noviembre de 2023, las importaciones medidas en valor crecieron 66% desde China; 52% desde Brasil; 15% resto del mundo y menos del 10% de EEUU, y que “comparadas con enero de 2024, las importaciones de bienes finales crecen 75%, mientras que las de bienes intermedios avanzan 44%.”

La política en el “año visagra”

La política solo tendrá su pausa anual de enero, toda vez que el 5 de febrero los legisladores estarán convocados a extraordinarias (el año que viene las sesiones ordinarias arrancarán el 15 de febrero) para tratar, entre otro temas enviados por el Poder Ejecutivo, un proyecto del Diputado radical José Corral, que busca modificar el Código Procesal Laboral para reducir la alta litigiosidad, especialmente en riesgos del trabajo. La iniciativa profesionaliza peritos, armoniza baremos y busca disminuir costos para PYMES, alineándose con la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24557.

¿Y Pullaro?

Asegura para el 2026 un gobierno “de cercanía” con la gente, utilizando las herramientas digitales y hasta la Inteligencia Artificial disponibles. Mas desregulaciones, menos burocracia y “empatía institucional” con la sociedad en materia de seguridad y justicia.



Todo ello, mientras espera el devenir nacional con un entonado Javier Milei que ya anunció su reelección: “cuatro años más si la gente quiere, y después no me ven más la cara”, dijo la persona a quien Salvador Distéfano describió en una charla en esta capital como “un soltero que tiene cuatro perros y habla con la hermana, quien también es soltera, tiene cuatro perros, es repostera y habla con el hermano”.

