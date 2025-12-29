Villa Guillermina: Hombre aprehendido por incumplir una medida judicial

En fecha 27 de diciembre de 2025, personal de la Comisaría 8ª de la U.R. IX tomó conocimiento, mediante un llamado telefónico, de que en una vivienda ubicada en calles Menchaca y Tucumán se encontraría un hombre mayor de edad incumpliendo una medida judicial vigente, en el domicilio de su ex pareja.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales constataron la situación y procedieron a la aprehensión del sujeto, quien fue trasladado a sede policial.

El hecho fue caratulado prima facie como “Incumplimiento de un mandato judicial”, dándose inmediato conocimiento al fiscal en turno, quien impartió las directivas correspondientes.

