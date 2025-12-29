Villa Ocampo: Avisos Parroquiales de la Parroquia “Inmaculada Concepción”

Se dejan a continuación los AVISOS PARROQUIALES de la Parroquia “Inmaculada Concepción”, de la ciudad de Villa Ocampo, correspondientes a la semana del 29 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026.
LUNES 29:
20:30 hs: Celebración Ecuménica en Iglesia Valdense (El Sombrerito Este).
MARTES 30:
20:00 hs: Misa en el Templo.
MIÉRCOLES 31:
20:00 hs: Misa en Capilla María Goretti (Arroyo Ceibal Centro).
20:00 hs: Misa en el Templo.
JUEVES 1 de enero:
20:00 hs: Misa en el Templo.
VIERNES 2:
No habrá Misas ni Celebraciones.
SÁBADO 3:
20:00 hs: Misa en el Templo.
DOMINGO 4: Domingo segundo de Navidad
08:00 hs: Misa en el Templo.
20:00 hs: Misa en el Templo.
Luego Festival de la Canción Navideña.
MISAS DURANTE EL MES DE ENERO: Durante la primera semana del mes de enero sólo habrá Misa el martes 6, coincidiendo con la Solemnidad de la Epifanía del Señor, a las 20:00 hs en el Templo. A partir del sábado 10, habrá Misa de martes a sábado a las 20:00 hs en el Templo. Los domingos, las misas serán a las 08:00 y 20:00 hs.
ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: Durante el mes de enero se suspende la Adoración de los días viernes.
CELEBRACIÓN DE SAN BALTASAR: Celebrando la Epifanía del Señor, habrá Misa en el Oratorio de la Familia Rojas, el lunes 5 a las 18:00 hs., en Arroyo Ceibal Centro. Y en el Oratorio de la Familia Aranda, el martes 6 a las 18:00 hs., en Km 407.
SECRETARÍA Y LIBRERÍA PARROQUIAL: Permanecerán cerradas desde el 19 y hasta el 31 de enero. Las intenciones de Misa deberán anotarse con el guía, en las celebraciones del fin de semana, en el Templo.