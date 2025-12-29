San Antonio de Obligado: Recuperaron una motosierra sustraída tras un hecho de robo

Personal de la Subcomisaría VIII, dependiente de la Unidad Regional IX, recepcionó, el día 29 de diciembre, la denuncia de un vecino mayor de edad que manifestó haber sido víctima de un robo en su domicilio.

Según lo informado, autores ignorados violentaron la reja de una ventana de la vivienda y sustrajeron del interior una motosierra marca Stihl, de color naranja y gris, con la inscripción “Kika”.

Tras tomar conocimiento del hecho, efectivos policiales realizaron patrullajes pedestres por la zona, logrando hallar el elemento sustraído en un terreno baldío ubicado sobre calle Ángel Cícera s/n.

La motosierra fue recuperada y puesta a resguardo, mientras que se continúan las diligencias correspondientes para lograr la individualización y comparendo del involucrado, con intervención de la autoridad judicial competente.