En Santa Fe, ningún jubilado provincial destinó en 2025 más del 5% de sus haberes a medicamentos

Desde marzo del 2025, el Iapos implementa una compensación inédita que garantiza que jubilados y pensionados provinciales no superen ese tope en gastos de medicamentos. La medida alcanzó a 6.433 beneficiarios y supuso reintegros por más de $ 962 millones, sin necesidad de trámites.

Por decisión del Gobierno Provincial que encabeza Maximiliano Pullaro, desde marzo de 2025 los jubilados y pensionados provinciales afiliados al Iapos destinan como máximo el 5 % de sus haberes a la compra de medicamentos. Se trata de una política inédita en el país, que convirtió a Santa Fe en la única provincia en garantizar este tope mediante un sistema de compensación automática.



Desde la puesta en marcha de la medida se realizaron 22.044 compensaciones, que beneficiaron a 6.433 jubilados y pensionados provinciales, con un monto total reintegrado de $ 962.426.085. El mecanismo permite que, al finalizar el año, ningún beneficiario haya superado el porcentaje establecido en gastos farmacéuticos.



La compensación se refleja directamente en el recibo de haberes, bajo el código 338 y el concepto “Iapos medicamentos”. El afiliado no debe realizar ningún trámite: el instituto cuenta con la información de los consumos en farmacias y con los datos de los haberes jubilatorios, provistos por la Caja de Jubilaciones.



Con ese cruce de datos, el sistema calcula de manera automática, mes a mes, el gasto acumulado en medicamentos desde el 1º de marzo y lo compara con el haber jubilatorio correspondiente al mismo período. Cuando el gasto supera el 5 %, el Iapos abona la diferencia, garantizando así el límite anual fijado por la política pública.



La compensación alcanza a jubilados y pensionados provinciales que perciben hasta ocho jubilaciones mínimas, un umbral que en diciembre se ubicó en $ 2.727.032.

Eficiencia en el uso de los recursos

El ministro de Economía, Pablo Olivares, destacó que la medida es posible gracias al orden y a la eficiencia en la administración de los recursos públicos. “La eficiencia permite volcar esos recursos a mejorar las prestaciones”, señaló, y marcó la diferencia con las políticas de ajuste: “Ajustar es reducir gastos quitando prestaciones; ser eficiente es sostenerlas o ampliarlas mediante un uso más racional de los recursos”.

Compensaciones mes a mes

El detalle mensual de la aplicación del beneficio muestra el alcance progresivo de la medida:

Marzo y abril: 5.290 jubilados compensados por $ 283.948.552,44

Mayo: 3.660 jubilados por $ 132.173.066,46

Junio: 3.114 jubilados por $ 117.232.086,50

Julio: 1.738 jubilados por $ 67.810.449,06

Agosto: 2.061 jubilados por $ 80.101.637,56

Septiembre: 2.097 jubilados por $ 91.725.950,49

Octubre: 2.158 jubilados por $ 100.799.783,54

Noviembre: 1.926 jubilados por $ 88.634.559,43

Consultas

Ante dudas o consultas sobre la aplicación de la compensación en medicamentos, los afiliados pueden comunicarse con el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social al 0800-444-4276, de lunes a viernes, de 8 a 14.