Microtráfico: Provincia derrumbó el búnker N° 100 de venta de drogas

A dos años de la implementación de la Ley de Microtráfico, la inactivación del punto de venta de estupefacientes se realizó este lunes 29 de diciembre, por la mañana, en la ciudad de Venado Tuerto.

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, efectivizó este lunes el derribo del búnker N°100 desde que se implementó, hace dos años, la Ley de Microtráfico. Este punto de venta de estupefacientes se encontraba en calle Pavón 568 de la ciudad de Venado Tuerto (departamento General López). Estos procedimientos significan un golpe a las bandas narcocriminales, así como una reducción ostensible de los niveles de circulación de violencia altamente lesiva y la pacificación de los barrios, llevando tranquilidad a los vecinos.

Al derrumbe asistió el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, quien estuvo acompañado por el intendente local, Leonel Chiarella; la senadora departamental, Leticia Di Gregorio; el diputado provincial Leonardo Calaianov; y los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Franco Carbone e Iván Raposo; el Fiscal Regional, Matías Merlo.

“Ayer se cumplieron 2 años de vigencia de la Ley de Microtráfico, una herramienta que nos ha dado una respuesta frente a una situación que asolaba a muchísimas localidades”, recordó Cococcioni, quien aseguró que esta norma “nos está permitiendo dar una respuesta inmediata, efectiva, y trabajar en coordinación con la fiscalía”.

Ley clave

Sobre la problemática, el funcionario provincial insistió en que esta ley es “fundamental en la política de seguridad, porque donde hay venta barrial de estupefacientes, hay uso de armas, hay personas con antecedentes, hay comisión de otros delitos, hay robos, hay robo para comprar estupefacientes, hay promoción de la prostitución. Alrededor de cada punto de venta de droga se potencia la probabilidad de comisión de otros delitos y empeora la calidad de vida de la gente”, y por eso “cada búnker derribado es un poco más de tranquilidad que devolvemos a los santafesinos, y es un pedazo de nuestro territorio que vuelve a controlar nuestra policía y no está en manos de los delincuentes”.

En ese sentido, el ministro aseveró que “nosotros hemos enfocado como prioridad el microtráfico, porque acá no estamos hablando solamente del tráfico de droga, sino de los otros delitos que genera y que en algunos lugares generaba muchísima violencia”; y recordó al respecto que “la semana pasada se presentó la nueva Unidad Fiscal Especial de Microtráfico a nivel provincial, que va a tomar el tema y coordinarlo en toda la provincia con cada una de las fiscalías regionales”, concluyó.



Inactivación de búnkeres

Las intervenciones vinculadas a la Ley de Microtráfico se desarrollan de manera sostenida desde comienzos de 2024. El abordaje contempla la inactivación de puntos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva, con el objetivo de desarticular estructuras del narcotráfico a escala barrial. El trabajo coordinado entre el Gobierno, el MPA y los municipios y comunas constituye una herramienta clave para combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad en todo el territorio santafesino.





Lo que la provincia necesitaba

Durante la conferencia de prensa, el intendente local mencionó que el derribo “es un mensaje muy fuerte e importante en la lucha que llevamos adelante contra el narcotráfico. Esto era lo que la provincia necesitaba”. Asimismo, agradeció “al ministro y el respaldo del gobernador Maximiliano Pullaro en este trabajo que se viene haciendo para combatir al narcotráfico”, gracias a lo cual “hoy hay delincuentes que están presos, como David Arreche y Alejandra Tiseyra, junto a su banda de ocho personas”, recordó.

Luego, Chiarella dijo que en Venado Tuerto se desactivaron “3 o 4 búnkeres y ya hemos denunciado varios más en diferentes puntos de la de la ciudad, y estamos esperando la resolución judicial para seguir con los derrumbes”.

Mientras, Di Gregorio expresó su satisfacción porque “en diciembre de 2023 aprobamos la Ley de Microtráfico y gracias al excelente trabajo de la Justicia y de los fiscales, hoy vemos estos resultados que implican mucho para la paz social. Por eso hoy festejamos este derrumbe, porque es un símbolo de lo que queremos para la sociedad: paz y que puedan vivir tranquilos”.

Finalmente, Franco Carbone, a cargo de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico, reconoció que con la Ley de Microtráfico “tenemos otros tiempos distintos a lo que siempre fue una investigación de narcotráfico, y ahora en poco tiempo podemos allanar, imputar a las personas, dejarlos presos y sobre todo esto tan importante, que es la inactivación de los puntos de venta y lo que significa y representa esto para un barrio”.





