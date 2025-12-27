Villa Ocampo: Encuentro navideño con niños y niñas de la comunidad

El miércoles 24 de diciembre, se llevó a cabo un encuentro navideño junto al CANIF y el CAF Juan Pablo II de la ciudad de Villa Ocampo, destinado a niños y niñas que asisten a estas instituciones, con el objetivo de compartir una mañana de encuentro, alegría y espíritu navideño.

Durante la jornada se vivió un espacio de juego, acompañamiento y celebración, fortaleciendo los lazos comunitarios y promoviendo valores como la solidaridad, la cercanía y el compartir en comunidad. En este marco, también se realizaron obsequios con motivo de las fiestas, como gesto simbólico de afecto y acompañamiento.



La actividad permitió generar un momento especial para los chicos y chicas, poniendo el foco en la presencia, el encuentro y la construcción de recuerdos compartidos, en una fecha tan significativa como la Navidad.

Desde la Municipalidad se destaca la importancia de este tipo de acciones conjuntas, que fortalecen el trabajo articulado con instituciones locales y refuerzan el compromiso de seguir generando espacios de inclusión, contención y acompañamiento para la niñez.